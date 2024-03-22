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Золотов Виктор Иванович

Место рождения

Ягодное, Ульяновский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

09.11.1922

Дата смерти

06.02.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Ягодное, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
1948

Жена: Золотова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
1949

Сын: Золотов Борис Викторович

Мать ребёнка: Золотова Мария Ильинична

Тихменево, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.11.1955

Дочь: Векшина Любовь Викторовна

Мать ребёнка: Золотова Мария Ильинична

Тихменево, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
06.02.1991
Борисово, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
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