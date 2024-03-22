Золотов Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения09.11.1922
Дата смерти06.02.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1922
Бракосочетание
1948
Жена: Золотова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
1949
Мать ребёнка: Золотова Мария Ильинична
Рождение ребёнка
11.11.1955
Дочь: Векшина Любовь Викторовна
Мать ребёнка: Золотова Мария Ильинична
Смерть
06.02.1991
Борисово, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область