Baklanova Anna
Место рожденияNelidovo, Vologda, Russia
Дата рождения14.10.1879
Дата смерти10.02.1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1879
Отец: Vasiliy
Nelidovo, Vologda, Russia
Бракосочетание
1904
Муж: Baklanov Arseniy
Prokshino, Vologda, Russia
Рождение ребёнка
25.04.1907
Сын: Baklanov Vasiliy
Отец ребёнка: Baklanov Arseniy
Prokshino, Vologda, Russia
Рождение ребёнка
1913
Сын: Baklanov Ivan
Отец ребёнка: Baklanov Arseniy
Prokshino, Vologda, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Tikhomirova Nadezhda
Отец ребёнка: Baklanov Arseniy
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Kozhevnikova Elena
Отец ребёнка: Baklanov Arseniy
Смерть
10.02.1972
Kainsk, Novosibirsk, Russia