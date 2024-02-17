Baklanova Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBaklanova Anna

Baklanova Anna

avatar

Место рождения

Nelidovo, Vologda, Russia

Дата рождения

14.10.1879

Дата смерти

10.02.1972

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1879

Отец: Vasiliy

Мать: не указана

Nelidovo, Vologda, Russia
Бракосочетание
1904

Муж: Baklanov Arseniy

Prokshino, Vologda, Russia
Рождение ребёнка
25.04.1907

Сын: Baklanov Vasiliy

Отец ребёнка: Baklanov Arseniy

Prokshino, Vologda, Russia
Рождение ребёнка
1913

Сын: Baklanov Ivan

Отец ребёнка: Baklanov Arseniy

Prokshino, Vologda, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Tikhomirova Nadezhda

Отец ребёнка: Baklanov Arseniy

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Kozhevnikova Elena

Отец ребёнка: Baklanov Arseniy

Смерть
10.02.1972
Kainsk, Novosibirsk, Russia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close