Щербак Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1896
Отец: Щербак Василий Матвеевич
Мать: Щербак Ксения Михайловна
Бракосочетание
26.05.1914
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.09.1915
Дочь: София Михайловна
Мать ребёнка: Щербак Анастасия Прокофьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.05.1918
Мать ребёнка: Щербак Анастасия Прокофьевна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно