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Щербак Михаил Васильевич

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

21.11.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1896

Отец: Щербак Василий Матвеевич

Мать: Щербак Ксения Михайловна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
26.05.1914

Жена: Щербак Анастасия Прокофьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.09.1915

Дочь: София Михайловна

Мать ребёнка: Щербак Анастасия Прокофьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.05.1918

Сын: Щербак Федор Михайлович

Мать ребёнка: Щербак Анастасия Прокофьевна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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