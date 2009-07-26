Ибрагимова (Шарипова) Закия Хазиахметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимова (Шарипова) Закия Хазиахметовна

Место рождения

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, г.Стерлитамак

Дата рождения

28.01.1915

Дата смерти

26.07.2009

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1915

Отец: Шарипов Хазиахмет

Мать: Шарипова Сабира

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, г.Стерлитамак
Рождение ребёнка
21.12.1936

Сын: Ибрагимов Юнир Гарифович

Отец ребёнка: Ибрагимов Гариф Зарифович

г.Стерлитамак БАССР
Рождение ребёнка
22.06.1948

Сын: Ибрагимов Фарит Гарифович

Отец ребёнка: Ибрагимов Гариф Зарифович

г.Стерлитамак БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ибрагимов Гариф Зарифович

Смерть
26.07.2009
г.Стерлитамак, РБ, РФ
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
г.Стерлитамак, РБ, РФ (Новое кладбище)
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