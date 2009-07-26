Ибрагимова (Шарипова) Закия Хазиахметовна
Место рожденияУфимская губерния, Стерлитамакский уезд, г.Стерлитамак
Дата рождения28.01.1915
Дата смерти26.07.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1915
Отец: Шарипов Хазиахмет
Мать: Шарипова Сабира
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, г.Стерлитамак
Рождение ребёнка
21.12.1936
Отец ребёнка: Ибрагимов Гариф Зарифович
г.Стерлитамак БАССР
Рождение ребёнка
22.06.1948
Сын: Ибрагимов Фарит Гарифович
Отец ребёнка: Ибрагимов Гариф Зарифович
г.Стерлитамак БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.07.2009
г.Стерлитамак, РБ, РФ
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
г.Стерлитамак, РБ, РФ (Новое кладбище)