Марфа Артёмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Артёмовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

С 1707 по 1713 г.р.

Мать

1722 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.

Отец: Артемий Миронович

Мать: Феврония Филлиповна

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Никитское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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