Чинарев Яков Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чинарев Яков Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

Около 1794

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1739 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.07.1757

Жена: Чинарева Агафия Кондратьевна

Левашево, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Чинарев Гавриил Яковлевич

Мать ребёнка: Чинарева Агафия Кондратьевна

Смерть
Около 1794

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