Чинарев Яков Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиОколо 1794
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.07.1757
Левашево, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Чинарев Гавриил Яковлевич
Мать ребёнка: Чинарева Агафия Кондратьевна
Смерть
Около 1794