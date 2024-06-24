Захаров Озар Манеевич
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Захаров Маней Тарасович
Мать: Захарова Настасия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Разумова (Захарова) Парасковья Азаровна
Мать ребёнка: Захарова (Сизриенова) Феврония Ефимовна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Захарова) Агафья Азаровна
Мать ребёнка: Захарова (Сизриенова) Феврония Ефимовна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Захарова (Сизриенова) Феврония Ефимовна
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Захарова (Сизриенова) Феврония Ефимовна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Захарова) Домна Азаровна
Мать ребёнка: Захарова (Сизриенова) Феврония Ефимовна
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Захарова (Сизриенова) Феврония Ефимовна
Смерть
Неизвестно