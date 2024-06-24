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Захаров Озар Манеевич

Место рождения

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Захаров Маней Тарасович

Мать: Захарова Настасия

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова (Сизриенова) Феврония Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Разумова (Захарова) Парасковья Азаровна

Мать ребёнка: Захарова (Сизриенова) Феврония Ефимовна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Захарова) Агафья Азаровна

Мать ребёнка: Захарова (Сизриенова) Феврония Ефимовна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Захаров Борис Азарович

Мать ребёнка: Захарова (Сизриенова) Феврония Ефимовна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Захаров Сидор Азарович

Мать ребёнка: Захарова (Сизриенова) Феврония Ефимовна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Захарова) Домна Азаровна

Мать ребёнка: Захарова (Сизриенова) Феврония Ефимовна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Захаров Козьма Азарович

Мать ребёнка: Захарова (Сизриенова) Феврония Ефимовна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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