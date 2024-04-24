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Горшков Михаил Николаевич

Место рождения

Усадищи, Вороновская волость, Подольский уезд

Дата рождения

Вычислено 1868

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Усадищи, Вороновская волость, Подольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшкова Марина Алексеевна

Упоминание
1893
Москва, город федерального значения Москва
Поручитель на свадьбе: https://yandex.ru/archive/catalog/49e05927-e8d9-4f91-895c-445d842793b5/54
Рождение ребёнка
26.08.1895 ст.

Дочь: (Горшкова) Вера Михайловна

Мать ребёнка: Горшкова Марина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Родители: Московской губернии, Подольского уезда, Вороновской волости, деревни Усадищ запасный стрелок Михаил Николаев Горшков и законная жена его Марина Алексеева, живущие в доме Назаровой. Воспреем... Показать все
Рождение ребёнка
24.04.1898 ст.

Сын: Горшков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Горшкова Марина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Родители: запасный рядовой из крестьян Московской губернии, Подольского уезда, Вороновской волости, деревни Усадищ Михаил Николаев Горшков и законная жена его Марина Алексеева, живущие в доме Андреево... Показать все
Рождение ребёнка
20.08.1900 ст.

Сын: Горшков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Горшкова Марина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Родители: живущий в доме Смирнова Московской губернии, Подольского уезда, Вороновской волости, деревни Усадищ из крестьян запасный стрелок 3-го Стрелкового полка Михаил Николаев Горшков и законная жен... Показать все
Рождение ребёнка
27.04.1906 ст.

Сын: Горшков Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Горшкова Марина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Предположительно родился в Москве, т.к. старшие братья и сестры родились в Москве. В заводской анкете 1950-х годов пишет, что родился в деревне Усадиже (правильно — Усадище) Воронежского (правильно — ... Показать все
Смерть
После 1917
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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