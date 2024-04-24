Горшков Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1868
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
1893
Поручитель на свадьбе: https://yandex.ru/archive/catalog/49e05927-e8d9-4f91-895c-445d842793b5/54
Рождение ребёнка
26.08.1895 ст.
Дочь: (Горшкова) Вера Михайловна
Мать ребёнка: Горшкова Марина Алексеевна
Родители: Московской губернии, Подольского уезда, Вороновской волости, деревни Усадищ запасный стрелок Михаил Николаев Горшков и законная жена его Марина Алексеева, живущие в доме Назаровой. Воспреем... Показать все
Рождение ребёнка
24.04.1898 ст.
Сын: Горшков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Горшкова Марина Алексеевна
Родители: запасный рядовой из крестьян Московской губернии, Подольского уезда, Вороновской волости, деревни Усадищ Михаил Николаев Горшков и законная жена его Марина Алексеева, живущие в доме Андреево... Показать все
Рождение ребёнка
20.08.1900 ст.
Сын: Горшков Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Горшкова Марина Алексеевна
Родители: живущий в доме Смирнова Московской губернии, Подольского уезда, Вороновской волости, деревни Усадищ из крестьян запасный стрелок 3-го Стрелкового полка Михаил Николаев Горшков и законная жен... Показать все
Рождение ребёнка
27.04.1906 ст.
Сын: Горшков Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Горшкова Марина Алексеевна
Предположительно родился в Москве, т.к. старшие братья и сестры родились в Москве. В заводской анкете 1950-х годов пишет, что родился в деревне Усадиже (правильно — Усадище) Воронежского (правильно — ... Показать все
Смерть
После 1917
Вологда, город Вологда, Вологодская область