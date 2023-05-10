Хлюпас Николай Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлюпас Николай Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1913

Дата смерти

18.03.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1913

Отец: Хлюпас Семен

Мать: Хлюпас Мария

Рождение ребёнка
26.01.1940

Сын: Хлюпас Олег Николаевич

Мать ребёнка: Хлюпас Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
16.10.1942

Дочь: Хлюпас Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Хлюпас Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
25.08.1948

Дочь: Цой Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Хлюпас Ольга Ивановна

Смерть
18.03.1982
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