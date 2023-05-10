Хлюпас Николай Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1913
Дата смерти18.03.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1913
Отец: Хлюпас Семен
Мать: Хлюпас Мария
Рождение ребёнка
26.01.1940
Мать ребёнка: Хлюпас Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
16.10.1942
Дочь: Хлюпас Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Хлюпас Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
25.08.1948
Дочь: Цой Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Хлюпас Ольга Ивановна
Смерть
18.03.1982