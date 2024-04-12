Филимонова Васса Дорофеевна
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
1834
Сын: Максим Ильич
Отец ребёнка: Илья
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Агафья Ильинична
Отец ребёнка: Илья
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ольга Герасимовна
Отец ребёнка: Филимонов Герасим Иосифович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Филимонова Пелагея Герасимовна
Отец ребёнка: Филимонов Герасим Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно