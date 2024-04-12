Филимонова Васса Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова Васса Дорофеевна

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Максим Ильич

Отец ребёнка: Илья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Агафья Ильинична

Отец ребёнка: Илья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ольга Герасимовна

Отец ребёнка: Филимонов Герасим Иосифович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Филимонова Пелагея Герасимовна

Отец ребёнка: Филимонов Герасим Иосифович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Герасим Иосифович

Смерть
Неизвестно
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