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Осипова Ксения Евфимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

05.09.1903

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Яков Георгиевич

Рождение ребёнка
04.02.1873

Сын: Осипов Герасим Иакович

Отец ребёнка: Осипов Яков Георгиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.10.1875

Сын: Осипов Иоанн Иакович

Отец ребёнка: Осипов Яков Георгиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.05.1878

Дочь: (Осипова) Феодосия Иаковна

Отец ребёнка: Осипов Яков Георгиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.06.1881

Дочь: (Осипова) Марфа Иаковна

Отец ребёнка: Осипов Яков Георгиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1885

Дочь: (Осипова) Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Осипов Яков Георгиевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
05.09.1903
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от ушиба

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