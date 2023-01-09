Осипова Ксения Евфимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти05.09.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1873
Отец ребёнка: Осипов Яков Георгиевич
Рождение ребёнка
18.10.1875
Сын: Осипов Иоанн Иакович
Отец ребёнка: Осипов Яков Георгиевич
Рождение ребёнка
30.05.1878
Дочь: (Осипова) Феодосия Иаковна
Отец ребёнка: Осипов Яков Георгиевич
Рождение ребёнка
27.06.1881
Дочь: (Осипова) Марфа Иаковна
Отец ребёнка: Осипов Яков Георгиевич
Рождение ребёнка
23.02.1885
Дочь: (Осипова) Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Осипов Яков Георгиевич
Смерть
05.09.1903
Причина смерти: от ушиба