Наседкина Пелагея Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1850 ст.
Сын: Наседкин Семен Прокопьевич
Отец ребёнка: Наседкин Прокопий Михайлович
Рождение ребёнка
05.01.1852 ст.
Дочь: (Наседкина) Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: Наседкин Прокопий Михайлович
Рождение ребёнка
17.12.1852 ст.
Сын: Наседкин Кондратий Прокопьевич
Отец ребёнка: Наседкин Прокопий Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1854
Сын: Наседкин Константин Прокопьевич
Отец ребёнка: Наседкин Прокопий Михайлович
Рождение ребёнка
28.05.1858 ст.
Дочь: (Наседкина) Феодосия Прокопьевна
Отец ребёнка: Наседкин Прокопий Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1859
Дочь: (Наседкина) Евдокия Прокопьевна
Отец ребёнка: Наседкин Прокопий Михайлович
Смерть
Неизвестно