Наседкина Пелагея Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаседкина Пелагея Павловна

Наседкина Пелагея Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наседкин Прокопий Михайлович

Рождение ребёнка
01.02.1850 ст.

Сын: Наседкин Семен Прокопьевич

Отец ребёнка: Наседкин Прокопий Михайлович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
05.01.1852 ст.

Дочь: (Наседкина) Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Наседкин Прокопий Михайлович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
17.12.1852 ст.

Сын: Наседкин Кондратий Прокопьевич

Отец ребёнка: Наседкин Прокопий Михайлович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1854

Сын: Наседкин Константин Прокопьевич

Отец ребёнка: Наседкин Прокопий Михайлович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
28.05.1858 ст.

Дочь: (Наседкина) Феодосия Прокопьевна

Отец ребёнка: Наседкин Прокопий Михайлович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1859

Дочь: (Наседкина) Евдокия Прокопьевна

Отец ребёнка: Наседкин Прокопий Михайлович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.