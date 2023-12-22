Кленин Игорь Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кленин Игорь Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1978

Отец: Кленин Владимир

Мать: Валентина Трофимовна

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