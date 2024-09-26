Бабышев (Савельев) Babashoff Гурий Исаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабышев (Савельев) Babashoff Гурий Исаевич

Место рождения

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка

Дата рождения

1847

Дата смерти

После 1906

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Бабышев Исай Александрович

Мать: Бабышева Екатерина

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMV-JC41-1?i=991&cat=684853
Место жительства
1882
Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
в село Ольшанка, Карская область, Турция
Смерть
После 1906

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