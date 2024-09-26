Бабышев (Савельев) Babashoff Гурий Исаевич
Место рожденияРоссийская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Дата рождения1847
Дата смертиПосле 1906
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Бабышев Исай Александрович
Мать: Бабышева Екатерина
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMV-JC41-1?i=991&cat=684853
Место жительства
1882
Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
в село Ольшанка, Карская область, Турция
Смерть
После 1906