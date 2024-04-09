Лукерья Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

06.07.1862

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Дарья Панфиловна

Отец ребёнка: Панфил Васильевич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Иван Панфилович

Отец ребёнка: Панфил Васильевич

Рождение ребёнка
01.07.1862

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Панфил Васильевич

Рождение ребёнка
01.07.1862

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Панфил Васильевич

Смерть
06.07.1862

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