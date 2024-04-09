Лукерья Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти06.07.1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Дарья Панфиловна
Отец ребёнка: Панфил Васильевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Иван Панфилович
Отец ребёнка: Панфил Васильевич
Рождение ребёнка
01.07.1862
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Панфил Васильевич
Рождение ребёнка
01.07.1862
Сын: Андрей
Отец ребёнка: Панфил Васильевич
Смерть
06.07.1862