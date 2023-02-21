Gering (Adrianova) Alexandra Petrovna
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1898
Дата смерти20.03.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1898
Отец: Adrianov Peter
Мать: Adrianova ?
Рождение ребёнка
09.02.1921
Дочь: Simkin Natalie Alexandra
Отец ребёнка: Gering Alexander Nikolaevich
Благовещенск, Россия
Рождение ребёнка
22.02.1924
Дочь: Gering Margareth
Отец ребёнка: Gering Alexander Nikolaevich
Рождение ребёнка
09.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Gering Alexander Nikolaevich
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.1955