Gering (Adrianova) Alexandra Petrovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gering (Adrianova) Alexandra Petrovna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1898

Дата смерти

20.03.1955

Пол

Женский

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Муж

1872 г.р.

Дети

1921 г.р.
1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1898

Отец: Adrianov Peter

Мать: Adrianova ?

Рождение ребёнка
09.02.1921

Дочь: Simkin Natalie Alexandra

Отец ребёнка: Gering Alexander Nikolaevich

Благовещенск, Россия
Рождение ребёнка
22.02.1924

Дочь: Gering Margareth

Отец ребёнка: Gering Alexander Nikolaevich

Рождение ребёнка
09.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Gering Alexander Nikolaevich

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Gering Alexander Nikolaevich

Смерть
20.03.1955
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