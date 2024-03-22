Макарова (Григорьева) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Григорьева) Елена Васильевна

Место рождения

Уйвай, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1874

Дата смерти

20.08.1909

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Уйвай, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.09.1893

Сын: Макаров Дмитрий Арсеньевич

Отец ребёнка: Макаров Арсений Васильевич

Рождение ребёнка
25.11.1896

Дочь: Варвара Арсеньевна

Отец ребёнка: Макаров Арсений Васильевич

Уйвай, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.12.1901

Дочь: Анисья Арсентьевна

Отец ребёнка: Макаров Арсений Васильевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Макаров Иван Арсеньевич

Отец ребёнка: Макаров Арсений Васильевич

Уйвай, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Арсений Васильевич

Смерть
20.08.1909
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