Макарова (Григорьева) Елена Васильевна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти20.08.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
12.09.1893
Сын: Макаров Дмитрий Арсеньевич
Отец ребёнка: Макаров Арсений Васильевич
Рождение ребёнка
25.11.1896
Дочь: Варвара Арсеньевна
Отец ребёнка: Макаров Арсений Васильевич
Рождение ребёнка
23.12.1901
Дочь: Анисья Арсентьевна
Отец ребёнка: Макаров Арсений Васильевич
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Макаров Арсений Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.08.1909