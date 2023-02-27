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Большакова Василиса Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Григорий Захаров

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Большакова) Парасковья Григорьева

Отец ребёнка: Большаков Григорий Захаров

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Большакова) Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Большаков Григорий Захаров

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.09.1850

Сын: Большаков Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Большаков Григорий Захаров

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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