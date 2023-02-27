Большакова Василиса Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Большакова) Парасковья Григорьева
Отец ребёнка: Большаков Григорий Захаров
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Большакова) Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: Большаков Григорий Захаров
Рождение ребёнка
?.09.1850
Сын: Большаков Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Большаков Григорий Захаров
Смерть
Неизвестно