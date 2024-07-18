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Ольга-Ульяна Захаровна

Место рождения

деревня Чирши, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

Между 1862 и 1864

Дата смерти

18.08.1915

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1862 и 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.07.1886

Муж: Савватий Никифорович

Рождение ребёнка
20.09.1887

Сын: Аристарх Савватьевич

Отец ребёнка: Савватий Никифорович

Рождение ребёнка
24.08.1891

Дочь: Марфа Савватьевна

Отец ребёнка: Савватий Никифорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1895

Сын: Климент-Александр Савватьевич

Отец ребёнка: Савватий Никифорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
17.03.1898

Дочь: Александра Савватьевна

Отец ребёнка: Савватий Никифорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1900

Сын: Димитрий Савватьевич

Отец ребёнка: Савватий Никифорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Марфа Савватьевна

Отец ребёнка: Савватий Никифорович

Рождение ребёнка
20.01.1905

Сын: Василий Савватьевич

Отец ребёнка: Савватий Никифорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
10.02.1907

Дочь: Евдокия Савватьевна

Отец ребёнка: Савватий Никифорович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
18.08.1915

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