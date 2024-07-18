Ольга-Ульяна Захаровна
Место рождениядеревня Чирши, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рожденияМежду 1862 и 1864
Дата смерти18.08.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1862 и 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.07.1886
Муж: Савватий Никифорович
Рождение ребёнка
20.09.1887
Сын: Аристарх Савватьевич
Отец ребёнка: Савватий Никифорович
Рождение ребёнка
24.08.1891
Дочь: Марфа Савватьевна
Отец ребёнка: Савватий Никифорович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Климент-Александр Савватьевич
Отец ребёнка: Савватий Никифорович
Рождение ребёнка
17.03.1898
Дочь: Александра Савватьевна
Отец ребёнка: Савватий Никифорович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Димитрий Савватьевич
Отец ребёнка: Савватий Никифорович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Марфа Савватьевна
Отец ребёнка: Савватий Никифорович
Рождение ребёнка
20.01.1905
Сын: Василий Савватьевич
Отец ребёнка: Савватий Никифорович
Рождение ребёнка
10.02.1907
Дочь: Евдокия Савватьевна
Отец ребёнка: Савватий Никифорович
Смерть
18.08.1915