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Саенко Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Саенко Алексей Яковлевич

Мать: Саенко (Терентьева) Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саенко Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саенко Николай Николаевич

Мать ребёнка: Саенко Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саенко Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1993

Сын: Саенко Иван Николаевич

Мать ребёнка: Саенко Елена

Рождение ребёнка
29.04.2003

Дочь: Саенко Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Саенко Людмила

Рождение ребёнка
07.11.2007

Дочь: Саенко Мария Николаевна

Мать ребёнка: Саенко Людмила

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