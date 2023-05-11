Саенко Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саенко Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саенко Николай Николаевич
Мать ребёнка: Саенко Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саенко Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1993
Мать ребёнка: Саенко Елена
Рождение ребёнка
29.04.2003
Дочь: Саенко Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Саенко Людмила
Рождение ребёнка
07.11.2007
Дочь: Саенко Мария Николаевна
Мать ребёнка: Саенко Людмила