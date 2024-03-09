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Волкова Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Магусев Николай Николаевич

Мать: Магусева Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Волков Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Волков Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Александр Владимирович

Отец ребёнка: Волков Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Владимир

Смерть
Неизвестно
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