Волкова Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Магусев Николай Николаевич
Мать: Магусева Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Волков Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Волков Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Александр Владимирович
Отец ребёнка: Волков Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Владимир
Смерть
Неизвестно