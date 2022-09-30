Манупаса Джу
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охорелла Аде
Отец ребёнка: Охорелла ученг
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Охорелла ...
Отец ребёнка: Охорелла ученг
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Охорелла ...
Отец ребёнка: Охорелла ученг
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Охорелла Бонгсо
Отец ребёнка: Охорелла ученг
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Охорелла Анна
Отец ребёнка: Охорелла ученг
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Охорелла Янти
Отец ребёнка: Охорелла ученг
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Охорелла Мина
Отец ребёнка: Охорелла ученг
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охорелла Кадер
Отец ребёнка: Охорелла ученг
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охорелла Мухамад
Отец ребёнка: Охорелла ученг
Рождение ребёнка
30.04.1975
Дочь: Охорелла Енни
Отец ребёнка: Охорелла ученг
Смерть
Неизвестно