(Корнеева) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корнеева) Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнеев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнеев Павел Васильевич

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