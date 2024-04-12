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Матрона Ефимовна

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник
29.08.1890 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского Рождение 29.08.1890 Александр Ефимович Козалетов Апухлицы отец крестьянин Ефим Захарович Апухлицы мать крестьянская жена М... Показать все
Смерть
Неизвестно
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