Матрона Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.
Восприемник
29.08.1890 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского Рождение 29.08.1890 Александр Ефимович Козалетов Апухлицы отец крестьянин Ефим Захарович Апухлицы мать крестьянская жена М... Показать все
Смерть
Неизвестно