Мартемьянов Матвей Никанорович
Место рождения
Дата рождения28.07.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1895 ст.
Рождение ребёнка
11.09.1921
Сын: Мартемьянов Александр Матвеевич
Мать ребёнка: Мартемьянова Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Мартемьянов Фёдор Матвеевич
Мать ребёнка: Мартемьянова Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Мартемьянов Сергей Матвеевич
Мать ребёнка: Мартемьянова Наталья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно