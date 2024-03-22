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Мартемьянов Матвей Никанорович

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

28.07.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1895 ст.

Отец: Мартемьянов Никанор Авксентьевич

Мать: Мартемьянова Ефросинья Григорьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.09.1921

Сын: Мартемьянов Александр Матвеевич

Мать ребёнка: Мартемьянова Наталья Егоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Мартемьянов Фёдор Матвеевич

Мать ребёнка: Мартемьянова Наталья Егоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Мартемьянов Сергей Матвеевич

Мать ребёнка: Мартемьянова Наталья Егоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартемьянова Наталья Егоровна

Смерть
Неизвестно
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