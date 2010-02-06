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Алтухова Полина Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1924

Дата смерти

06.02.2010

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алтухов Николай Иванович

Рождение ребёнка
27.02.1952

Дочь: Алтухова Селезнева Вера Николаевна

Отец ребёнка: Алтухов Николай Иванович

Рождение ребёнка
23.02.1959

Дочь: Алтухова Чепрасова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Алтухов Николай Иванович

Смерть
06.02.2010

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