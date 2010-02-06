Алтухова Полина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1924
Дата смерти06.02.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.02.1952
Дочь: Алтухова Селезнева Вера Николаевна
Отец ребёнка: Алтухов Николай Иванович
Рождение ребёнка
23.02.1959
Дочь: Алтухова Чепрасова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Алтухов Николай Иванович
Смерть
06.02.2010