(Рогозина) Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Александр
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833
Сын: Рогозин Даниил
Отец ребёнка: Рогозин Александр
Рождение ребёнка
1836
Сын: Рогозин Стефан
Отец ребёнка: Рогозин Александр
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Рогозина) Аксинья
Отец ребёнка: Рогозин Александр
Рождение ребёнка
1849
Сын: Рогозин Василий
Отец ребёнка: Рогозин Александр
Смерть
Неизвестно