Лузина (Лузина) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузина (Лузина) Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1984 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1984

Дочь: (Лузин) Валентина Викторовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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