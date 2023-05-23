Иванцова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванцова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Иванцов Григорий

Отец ребёнка: Иванцов Василий

Сутяжное (Раздольное), Россия
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Иванцов Василий

Сутяжное (Раздольное), Россия
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Иванцов Василий

Сутяжное (Раздольное), Россия
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Иванцов Василий

Сутяжное (Раздольное), Россия
Рождение ребёнка
1929

Сын: Иванцов Владимир

Отец ребёнка: Иванцов Василий

Сутяжное (Раздольное), Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванцов Василий

Смерть
Неизвестно
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