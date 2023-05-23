Иванцова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Павел
Рождение ребёнка
1914
Сын: Иванцов Григорий
Отец ребёнка: Иванцов Василий
Сутяжное (Раздольное), Россия
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Иванцов Василий
Сутяжное (Раздольное), Россия
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Иванцов Василий
Сутяжное (Раздольное), Россия
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Иванцов Василий
Сутяжное (Раздольное), Россия
Рождение ребёнка
1929
Сын: Иванцов Владимир
Отец ребёнка: Иванцов Василий
Сутяжное (Раздольное), Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванцов Василий
Смерть
Неизвестно