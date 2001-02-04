Фоменко Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоменко Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1944

Дата смерти

04.02.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1946 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1975

Дочь: Фоменко Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Горских Галина Сергеевна

Рождение ребёнка
22.06.1978

Сын: Фоменко Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Горских Галина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горских Галина Сергеевна

Смерть
04.02.2001
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