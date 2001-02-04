Фоменко Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1944
Дата смерти04.02.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.03.1975
Дочь: Фоменко Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Горских Галина Сергеевна
Рождение ребёнка
22.06.1978
Сын: Фоменко Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Горских Галина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горских Галина Сергеевна
Смерть
04.02.2001