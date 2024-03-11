Умаров Абдухаким Бакирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1969
Отец: Умаров Бакир
Мать: Умарова Фатима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Губезова Манзура Бакировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Умарова Фируза
Мать ребёнка: Губезова Манзура Бакировна