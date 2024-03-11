Умаров Абдухаким Бакирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Умаров Абдухаким Бакирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1969

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1969

Отец: Умаров Бакир

Мать: Умарова Фатима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губезова Манзура Бакировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Умарова Фируза

Мать ребёнка: Губезова Манзура Бакировна

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