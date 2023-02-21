Шестаков Георгий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1873
Рождение ребёнка
1874
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Антонина Георгиевна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Шестаков Павел Георгиевич
Мать ребёнка: Шестакова Олимпиада Ивановна
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно