Шестаков Георгий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестаков Георгий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Шестаков Иван Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Шестаков Пётр Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Антонина Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Шестаков Павел Георгиевич

Мать ребёнка: Шестакова Олимпиада Ивановна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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