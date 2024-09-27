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Андреева Ольга

Место рождения

Зиновково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

30.06.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1869 ст.

Отец: Николаев Андрей

Мать: Петрова Ульяна

Зиновково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1891 ст.

Дочь: Михайлова Надежда

Отец ребёнка: Михеев Михаил

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
11.02.1891 ст.

Муж: Михеев Михаил

Рождение ребёнка
19.10.1898 ст.

Сын: Михайлов Яков

Отец ребёнка: Михеев Михаил

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
02.01.1911 ст.

Сын: Михайлов Василий

Отец ребёнка: Михеев Михаил

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
02.01.1911 ст.

Сын: Иоанн Михайлов

Отец ребёнка: Михеев Михаил

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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