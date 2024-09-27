Андреева Ольга
Место рождения
Дата рождения30.06.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1869 ст.
Отец: Николаев Андрей
Мать: Петрова Ульяна
Рождение ребёнка
1891 ст.
Дочь: Михайлова Надежда
Отец ребёнка: Михеев Михаил
Бракосочетание
11.02.1891 ст.
Муж: Михеев Михаил
Рождение ребёнка
19.10.1898 ст.
Сын: Михайлов Яков
Отец ребёнка: Михеев Михаил
Рождение ребёнка
02.01.1911 ст.
Сын: Михайлов Василий
Отец ребёнка: Михеев Михаил
Рождение ребёнка
02.01.1911 ст.
Сын: Иоанн Михайлов
Отец ребёнка: Михеев Михаил
Смерть
Неизвестно