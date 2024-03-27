Скосарев Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкосарев Иван Павлович

Скосарев Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1924

Сын: Скосарев Александр Иванович

Мать ребёнка: Скосарева Дарья Симоновна

Первокаменка Змеиногорского уезда
Рождение ребёнка
05.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скосарева Дарья Симоновна

с. Парабель, НСО
Рождение ребёнка
13.08.1938

Сын: Скосарев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Скосарева Дарья Симоновна

с. Парабель, НСО
Рождение ребёнка
15.09.1945

Сын: Скосарев Александр Иванович

Мать ребёнка: Скосарева Дарья Симоновна

Лениногорск, ВКО
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скосарева Дарья Симоновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close