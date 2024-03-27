Скосарев Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.01.1924
Сын: Скосарев Александр Иванович
Мать ребёнка: Скосарева Дарья Симоновна
Первокаменка Змеиногорского уезда
Рождение ребёнка
05.05.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скосарева Дарья Симоновна
с. Парабель, НСО
Рождение ребёнка
13.08.1938
Сын: Скосарев Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Скосарева Дарья Симоновна
с. Парабель, НСО
Рождение ребёнка
15.09.1945
Сын: Скосарев Александр Иванович
Мать ребёнка: Скосарева Дарья Симоновна
Лениногорск, ВКО
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно