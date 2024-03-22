Елдышева (Бочарова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елдышева (Бочарова) Екатерина Васильевна

Место рождения

Сивцево, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

20.10.1886

Дата смерти

04.07.1974

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Сивцево, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.12.1903

Сын: Елдышев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Елдышев Алексей Архипович

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.09.1914

Дочь: Печникова Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Елдышев Алексей Архипович

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.09.1915

Сын: Елдышев Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Елдышев Алексей Архипович

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.09.1917

Сын: Елдышев Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Елдышев Алексей Архипович

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.10.1924

Сын: Елдышев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Елдышев Алексей Архипович

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елдышев Алексей Архипович

Место жительства
Неизвестно
Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
04.07.1974
Серпухов, Серпухов, Московская область
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