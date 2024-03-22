Елдышева (Бочарова) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения20.10.1886
Дата смерти04.07.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1886
Рождение ребёнка
21.12.1903
Сын: Елдышев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Елдышев Алексей Архипович
Рождение ребёнка
20.09.1914
Дочь: Печникова Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Елдышев Алексей Архипович
Рождение ребёнка
20.09.1915
Сын: Елдышев Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Елдышев Алексей Архипович
Рождение ребёнка
08.09.1917
Сын: Елдышев Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Елдышев Алексей Архипович
Рождение ребёнка
15.10.1924
Сын: Елдышев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Елдышев Алексей Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.07.1974