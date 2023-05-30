Якорнова (Емельянова) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкорнова (Емельянова) Елена Александровна

Якорнова (Емельянова) Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

По 16.02.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
По 16.02.1987

Отец: Емельянов Александр Иванович

Мать: Фадина Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
26.06.1999

Дочь: Якорнова Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Якорнов Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
15.09.2001

Дочь: Якорнова Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Якорнов Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
06.07.2010

Сын: Мажура Матвей Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
30.01.2015

Муж: Якорнов Андрей Анатольевич

Верхний Тагил, Верхний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.03.2015

Сын: Якорнов Артём Андреевич

Отец ребёнка: Якорнов Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
24.01.2023

Дочь: Якорнова Виктория Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.