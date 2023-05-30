Якорнова (Емельянова) Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПо 16.02.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
По 16.02.1987
Рождение ребёнка
26.06.1999
Дочь: Якорнова Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Якорнов Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
15.09.2001
Дочь: Якорнова Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Якорнов Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
06.07.2010
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
30.01.2015
Верхний Тагил, Верхний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.03.2015
Отец ребёнка: Якорнов Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
24.01.2023
Дочь: Якорнова Виктория Андреевна
Отец ребёнка: не указан