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Захаров Андрей Иванович

Место рождения

Ушатово, Васильевская волость, Лихвинский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушатово, Васильевская волость, Лихвинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Скудина (Захарова) Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Пелагея

Ушатово, Васильевская волость, Лихвинский уезд
Смерть
1967
Ушатово, Васильевская волость, Лихвинский уезд
Похороны
Неизвестно
Васильевское, Васильевская волость, Лихвинский уезд

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