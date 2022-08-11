Захаров Андрей Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Скудина (Захарова) Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Пелагея
Смерть
1967
Похороны
Неизвестно
Васильевское, Васильевская волость, Лихвинский уезд