Чейдакова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Чейдакова Наталья Карповна
Отец ребёнка: Чейдаков Карп Карпович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Чейдакова Мария Карповна
Отец ребёнка: Чейдаков Карп Карпович
Рождение ребёнка
01.05.1935
Сын: Чейдаков Николай Карпович
Отец ребёнка: Чейдаков Карп Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно