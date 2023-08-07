Чейдакова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чейдакова Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Чейдакова Наталья Карповна

Отец ребёнка: Чейдаков Карп Карпович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Чейдакова Мария Карповна

Отец ребёнка: Чейдаков Карп Карпович

Рождение ребёнка
01.05.1935

Сын: Чейдаков Николай Карпович

Отец ребёнка: Чейдаков Карп Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чейдаков Карп Карпович

Смерть
Неизвестно
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