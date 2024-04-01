Соколов Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1916

Дата смерти

21.12.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1916

Отец: Соколов Михаил Дементьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1947

Дочь: Суслова Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Соколова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Соколова Мария Ивановна

Смерть
21.12.1989
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