Соколов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1916
Дата смерти21.12.1989
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1916
Отец: Соколов Михаил Дементьевич
Рождение ребёнка
24.08.1947
Дочь: Суслова Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Соколова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Валерий Васильевич
Мать ребёнка: Соколова Мария Ивановна
Смерть
21.12.1989