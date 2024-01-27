Жукова Прасковья
Место рожденияРоссия
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1855
Сын: Zhukov Жуков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Zhukov Жуков Михаил Терентьевич
селение Ново-Делижан, Казахского уезда, Елисаветпольской губернии
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Авдотья Михайловна
Отец ребёнка: Zhukov Жуков Михаил Терентьевич
селение Ново-Делижан, Казахского уезда, Елисаветпольской губернии
Рождение ребёнка
1866
Сын: Zhukov Жуков Иван Михайлович
Отец ребёнка: Zhukov Жуков Михаил Терентьевич
селение Ново-Делижан, Казахского уезда, Елисаветпольской губернии
Рождение ребёнка
1868
Сын: Zhukov Жуков Тимофей Михайлович
Отец ребёнка: Zhukov Жуков Михаил Терентьевич
селение Ново-Делижан, Казахского уезда, Елисаветпольской губернии
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Агафия Михайловна
Отец ребёнка: Zhukov Жуков Михаил Терентьевич
селение Ново-Делижан, Казахского уезда, Елисаветпольской губернии
Смерть
Неизвестно