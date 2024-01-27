Жукова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова Прасковья

Место рождения

Россия

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1855

Сын: Zhukov Жуков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Zhukov Жуков Михаил Терентьевич

селение Ново-Делижан, Казахского уезда, Елисаветпольской губернии
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Авдотья Михайловна

Отец ребёнка: Zhukov Жуков Михаил Терентьевич

селение Ново-Делижан, Казахского уезда, Елисаветпольской губернии
Рождение ребёнка
1866

Сын: Zhukov Жуков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Zhukov Жуков Михаил Терентьевич

селение Ново-Делижан, Казахского уезда, Елисаветпольской губернии
Рождение ребёнка
1868

Сын: Zhukov Жуков Тимофей Михайлович

Отец ребёнка: Zhukov Жуков Михаил Терентьевич

селение Ново-Делижан, Казахского уезда, Елисаветпольской губернии
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Агафия Михайловна

Отец ребёнка: Zhukov Жуков Михаил Терентьевич

селение Ново-Делижан, Казахского уезда, Елисаветпольской губернии
Смерть
Неизвестно
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