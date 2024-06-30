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Гайша Садык кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Садык

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Динмухамедова) Зухра

Отец ребёнка: Динмухамед Зайнулла улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Динмухамедов Валиулла

Отец ребёнка: Динмухамед Зайнулла улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Динмухамедов Бикмулла

Отец ребёнка: Динмухамед Зайнулла улы

Рождение ребёнка
1906

Сын: Динмухамедов Галим

Отец ребёнка: Динмухамед Зайнулла улы

Рождение ребёнка
1909

Сын: Динмухамедов Гариф

Отец ребёнка: Динмухамед Зайнулла улы

Рождение ребёнка
06.08.1915

Дочь: Мифтахова (Динмухамедова) Минлебика

Отец ребёнка: Динмухамед Зайнулла улы

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