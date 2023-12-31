Вальтер (Хантли) Квиана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вальтер Гармония
Отец ребёнка: Вальтер Михаель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вальтер Франк
Отец ребёнка: Вальтер Михаель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вальтер Аврора
Отец ребёнка: Вальтер Михаель
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вальтер Михаель