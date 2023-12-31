Вальтер (Хантли) Квиана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вальтер (Хантли) Квиана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вальтер Гармония

Отец ребёнка: Вальтер Михаель

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вальтер Франк

Отец ребёнка: Вальтер Михаель

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вальтер Аврора

Отец ребёнка: Вальтер Михаель

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вальтер Михаель

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