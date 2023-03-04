Maslovsky Lutak — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Maslovsky Lutak

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1952

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1952

Отец: Maslovsky Viktor

Мать: Maslovskaya Bronislava

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Janna

Мать ребёнка: Maslovskaya Elena

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Maslovsky Yuri

Мать ребёнка: Maslovskaya Elena

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Maslovsky Mikhail

Мать ребёнка: Maslovskaya Elena

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Maslovskaya Elena

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