Maslovsky Lutak
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1952
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1952
Отец: Maslovsky Viktor
Мать: Maslovskaya Bronislava
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Janna
Мать ребёнка: Maslovskaya Elena
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Maslovsky Yuri
Мать ребёнка: Maslovskaya Elena
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Maslovsky Mikhail
Мать ребёнка: Maslovskaya Elena
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Maslovskaya Elena