Ярославцева (Бердышева) Алефтина Федеровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1960
Мать: Бердышева Галина
Рождение ребёнка
27.08.1980
Сын: Ярославцев Денис Александрович
Отец ребёнка: Ярославцев Александр Лукич
Рождение ребёнка
29.01.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ярославцев Александр Лукич