Ярославцева (Бердышева) Алефтина Федеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрославцева (Бердышева) Алефтина Федеровна

Ярославцева (Бердышева) Алефтина Федеровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1960

Отец: не указан

Мать: Бердышева Галина

Рождение ребёнка
27.08.1980

Сын: Ярославцев Денис Александрович

Отец ребёнка: Ярославцев Александр Лукич

Рождение ребёнка
29.01.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярославцев Александр Лукич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close