Лебедев Виктор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Андрей Викторович
Мать ребёнка: Лебедева Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Валерий Викторович
Мать ребёнка: Лебедева Людмила Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно