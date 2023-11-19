Еремеева Александра Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеева Александра Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1901 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
13.02.1905 ст.

Муж: Еремеев Егор Яковлевич

Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 13.02.1905 Апухлицы крестьянин Егор Яковлевич Ильинское крестьянская девица Александра Антоновна Номер записи 11 https:... Показать все
Рождение ребёнка
03.01.1917 ст.

Дочь: Еремеева Анна Егоровна

Отец ребёнка: Еремеев Егор Яковлевич

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 03.01.1917 Апухлицы Анна Егоровна Еремеева Апухлицы отец крестьянин Егор Яковлевич Еремеев Апухлицы мать крестьянская же... Показать все
Смерть
Неизвестно

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