Еремеева Александра Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.02.1905 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 13.02.1905 Апухлицы крестьянин Егор Яковлевич Ильинское крестьянская девица Александра Антоновна Номер записи 11 https:... Показать все
Рождение ребёнка
03.01.1917 ст.
Дочь: Еремеева Анна Егоровна
Отец ребёнка: Еремеев Егор Яковлевич
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 03.01.1917 Апухлицы Анна Егоровна Еремеева Апухлицы отец крестьянин Егор Яковлевич Еремеев Апухлицы мать крестьянская же... Показать все
Смерть
Неизвестно