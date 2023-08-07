Агеева Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сотникова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевчук Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агеев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агеев Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агеев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оськина Надежда