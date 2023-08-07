Агеева Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агеева Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сотникова Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевчук Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агеев Василий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агеев Виктор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агеев Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оськина Надежда

Отец ребёнка: не указан

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