Varis (Waris) (Näkki) Maria Antintytär
Место рожденияKoprala, Muolaa
Дата рождения23.04.1844
Дата смерти18.11.1916
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1844
Отец: Näkki Antti
Мать: не указана
Бракосочетание
26.12.1880
Рождение ребёнка
05.09.1881
Дочь: (Varis (Waris)) Iola Yröntytär
Отец ребёнка: Varis (Waris) Yrjö Tuomaanpoika
Рождение ребёнка
07.09.1881
Дочь: Hölttä (Varis (Waris)) Iida Yrjöntytär
Отец ребёнка: Varis (Waris) Yrjö Tuomaanpoika
Смерть
18.11.1916