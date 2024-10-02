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Varis (Waris) (Näkki) Maria Antintytär

Место рождения

Koprala, Muolaa

Дата рождения

23.04.1844

Дата смерти

18.11.1916

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1844

Отец: Näkki Antti

Мать: не указана

Бракосочетание
26.12.1880

Муж: Varis (Waris) Yrjö Tuomaanpoika

Рождение ребёнка
05.09.1881

Дочь: (Varis (Waris)) Iola Yröntytär

Отец ребёнка: Varis (Waris) Yrjö Tuomaanpoika

Рождение ребёнка
07.09.1881

Дочь: Hölttä (Varis (Waris)) Iida Yrjöntytär

Отец ребёнка: Varis (Waris) Yrjö Tuomaanpoika

Смерть
18.11.1916

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