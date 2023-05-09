Попа Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Попа Олеся Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попа Анна Андреевна
Мать ребёнка: Попа Олеся Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Попа Олеся Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Попа Олеся Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попа Олеся Васильевна