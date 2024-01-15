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Воробьев Михаил Алексеевич
Воробьев Михаил Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.08.1961
Пол
Мужской
Отец
Воробьев Алексей Иванович
1926 г.р.
Мать
Воробьева (Сергеева) Ольга Александровна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1961
Отец:
Воробьев Алексей Иванович
Мать:
Воробьева Ольга Александровна
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